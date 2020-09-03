السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة يستهدف 80 ألف أسرة في مبادرة "أسرتي ومدرستي"



مكة المكرمة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

تستفيد 80 أسرة بمكة المكرمة من مبادرة " أسرتي ومدرستي " التي اطلقتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بهدف تقديم الدعم والمساعدة في التعامل مع المنصة بما يعزز من دور الأسرة والأشراف على مسيرة ابنائهم التعليمية .

وتركز المبادرة على بناء قدرات الأسرة لدعم تعلم السلوكيات المنزلية المرتبطة بمتابعة التعلم عن بعد والاستعمال السليم للتقنية .

// انتهى //

15:41ت م

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