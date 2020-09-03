السعودية اليوم / مدير عمل الجبيل يلتقي القنصل الباكستاني للرعاية الاجتماعية لدى المملكة



الجبيل 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واس

التقى مدير مكتب العمل في محافظة الجبيل مطلق القحطاني، القنصل الباكستاني للرعاية الاجتماعية لدى المملكة محمود لطيف أمس، لبحث سبل التعاون في كل ما يتعلق بشؤون الجالية الباكستانية.

واستمع القنصل والوفد المرافق له خلال اللقاء، إلى شرح مفصل عن مستجدات أنظمة العمل، وتسليط الضوء على العوائق التي تواجه العمالة الباكستانية وتسويتها ودياً، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات العمالة المتعلقة بالخروج النهائي.

وقدم القنصل الباكستاني شكره للجهود التي تبذلها الوزارة التي من شأنها تحسين بيئة العمل للعمالة، ومتابعة أوضاعهم والوقوف عليها، والتي تعكس رؤية وتوجهات الحكومة الرشيدة – أيدها الله - وجهودها في التطوير.

// انتهى//

15:39ت م

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