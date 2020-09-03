

‎جنيف 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

انضمت المملكة اليوم إلى اتفاقيتي "لوكارنو" بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية, و"فيينا" التي وضع بموجبها تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات التجارية.

وأودع المندوب الدائم للمملكة العربية

وتقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية حاليا بتصنيف التصاميم (النماذج) الصناعية طبقا لتصنيف لوكارنو، فجميع النماذج الصناعية المسجلة في المملكة التي يتجاوز عددها (7000) نموذج مصنفة وفقا للتصنيف الدولي للنماذج الصناعية لوكارنو.

وتتعلق اتفاقية "فيينا" بالعلامات التجارية وقد وضع بموجبها تصنيفا دوليا للعناصر التصويرية للعلامات.

// انتهى //

15:31ت م

0145



‎جنيف 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسانضمت المملكة اليوم إلى اتفاقيتي "لوكارنو" بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية, و"فيينا" التي وضع بموجبها تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات التجارية.وأودع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل وثيقتي الانضمام للاتفاقيتين بحضور مدير عام المنظمة الدكتور فرنسيس غيري وذلك في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية.وتقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية حاليا بتصنيف التصاميم (النماذج) الصناعية طبقا لتصنيف لوكارنو، فجميع النماذج الصناعية المسجلة في المملكة التي يتجاوز عددها (7000) نموذج مصنفة وفقا للتصنيف الدولي للنماذج الصناعية لوكارنو.وتتعلق اتفاقية "فيينا" بالعلامات التجارية وقد وضع بموجبها تصنيفا دوليا للعناصر التصويرية للعلامات.// انتهى //15:31ت م0145

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ‎ع / السعودية اليوم / المملكة تودع وثيقتي الانضمام لاتفاقيتي لوكارنو وفيينا لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.