السعودية اليوم / جامعة طيبة توقع مذكرة تفاهم مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث



المدينة المنورة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

وقعت جامعة طيبة ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، مذكرة تفاهم بهدف تحقيق تعاون مثمر بينهما، وذلك لتعزيز التعاون في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية والطبية والإدارية وتقديم الخدمات الصحية لمجتمع منطقة المدينة المنورة.

ومثلّ جامعة طيبة في التوقيع معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني، ومثل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مدير عام المستشفى بالمدينة المنورة الدكتور نزار بن محمد ياسين خليفه.

وأوضح معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني، أن الجامعة تسعى إلى تفعيل سبل التعاون والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، لتحقيق المنافع المتبادلة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، بما يحقق رؤية المملكة 2030، مُشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على تقديم دورات تدريبية وورش عمل تطويرية تتعلق بأساليب الإدارة الحديثة ورفع الأداء الوظيفي، وسيتم دعم البحث العلمي المشترك بينهما من خلال الكراسي العلمية في جامعة طيبة، أو من خلال مركز الأبحاث لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وبين معاليه أنه يجوز لأعضاء هيئة التدريس من كلية الطب والكليات الصحية من الجامعة العمل في العيادات أو التنويم أو العمليات، كما تستقبل المستشفى طلاب وطالبات الكليات الطبية والصحية من طلبة الجامعة في بعض المراحل التدريبية الإكلينيكية والميدانية لدى المستشفى؛ وذلك حسب الإمكانيات المتاحة والمتوفرة وبعد موافقة القسم المعني لدى الطرفين تحت إشراف مسؤولي التدريب من منسوبي المستشفى، كما يجوز منح المتعاونين من المستشفى ألقاباً أكاديمية وفق اللوائح المنظمة لذلك لدى الجامعة.

من جهته، أعرب الدكتور نزار خليفة عن شكره وامتنانه لهذا التعاون المُثمر الذي سيضيف الكثير من المنافع والشراكات الناجحة التي ستُساهم في تحقيق رؤية الوطن 2030 لتأهيل وتحفيز الكوادر الطبية والإدارية واستقطابها للعمل بكفاءة عالية ضمن منظومة أكاديمية متكاملة والعمل على تدريبهم لخدمة الفئة المُستهدفة في شتى المجالات وفق أحدث التقنيات المعاصرة.

// انتهى //

15:27ت م

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