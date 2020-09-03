شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية والان مع التفاصيل

الخميس 3 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس عن تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة 318,319 حالة.

Advertisements وأشارت الوزارة إلى تسجيل 1454 حالة شفاء جديدة من الفيروس ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من كورونا في المملكة إلى 293,964 حالة. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا ليصل إجمالي الوفيات بسبب كورونا في المملكة 3982 حالة، مشيرة إلى أن الحالات النشطة بلغت 20,373 حالة، والحالات الحرجة 1495 حالة.

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