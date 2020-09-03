السعودية | السعودية.. 833 إصابة جديدة بكوفيد 19 وشفاء 1454

شكرا لقرائتكم السعودية.. 833 إصابة جديدة بكوفيد 19 وشفاء 1454 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 1454، ووفاة 26.

وسجلت مكة المكرمة 82 إصابة جديدة، والمدينة المنورة 74، والدمام 48، والرياض 37.

وبلغ إجمالي الإصابات 318319، وإجمالي حالات التعافي 293964، وإجمالي الوفيات 3982. كما أن الحالات النشطة حالياً هي 20373.

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هذا وبدأت السعودية منذ الأحد بتسجيل أدنى رقم إصابات بكوفيد 19 منذ منتصف إبريل الماضي.

وذكر متحدث وزارة الصحة في وقت سابق، "أن نصف الحالات التي تُرصد حاليًا بالرغم من الانخفاض، ارتبطت بعدم التزام البعض من فئة الشباب بالإجراءات الوقائية".

وشدد على أن "العودة بحذر للأماكن العامة أمر مهم جدًا، وتعني تطبيق الاحترازات البسيطة جدًا ذات النتائج الكبيرة".

إلى ذلك، تجدد وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ يشعر بأعراض الفيروس المستجد التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها الوزارة، أو لمراكز "تأكد" التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر الرقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات كورونا ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.