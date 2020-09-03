، و"جلاكسو" تطلقان تجارب لاختبار لقاح مضاد لـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - النتائج بحلول ديسمبر المقبل"سانوفي"

بدأت شركة سانوفي الفرنسية للأدوية ونظيرتها البريطانية جلاكسو سميثكلاين، اليوم (الخميس)، تجربة سريرية لاختبار لقاح بروتيني لمرض "كوفيد-19" في إطار سعي شركات المستحضرات الطبية لتطوير علاجات للجائحة.

وبينت الشركتان في بيان مشترك نقلته "رويترز"، أنهما بدأتا المرحلة الأولى من اختبار على مرحلتين للقاح الذي تأملان طرحه في جميع أنحاء العالم، وفقاً لـ "رويترز".

وأضافتا أنهما تتوقعان النتائج الأولى للقاح بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2020، وإذا كانت النتائج إيجابية فستخططان لطلب موافقة السلطات المعنية على اللقاح في النصف الأول من 2021.

ويستخدم اللقاح التكنولوجيا التي تستعملها "سانوفي" في إنتاج لقاح الانفلونزا الموسمي وتكنولوجيا خاصة بشركة جلاكسو سميثكلاين.

وتعمل شركات الأدوية والحكومات في مختلف أنحاء العالم لتطوير علاجات لجائحة "كوفيد-19"، التي راح ضحيتها أكثر من 861 ألفًا وعطلت النشاط الاقتصادي.شركة سانوفي الفرنسية فيروس كورونا الجديد