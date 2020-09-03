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بدأت شركة سانوفي الفرنسية للأدوية ونظيرتها البريطانية جلاكسو سميثكلاين، اليوم (الخميس)، تجربة سريرية لاختبار لقاح بروتيني لمرض "كوفيد-19" في إطار سعي شركات المستحضرات الطبية لتطوير علاجات للجائحة.
وبينت الشركتان في بيان مشترك نقلته "رويترز"، أنهما بدأتا المرحلة الأولى من اختبار على مرحلتين للقاح الذي تأملان طرحه في جميع أنحاء العالم، وفقاً لـ "رويترز".
وأضافتا أنهما تتوقعان النتائج الأولى للقاح بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2020، وإذا كانت النتائج إيجابية فستخططان لطلب موافقة السلطات المعنية على اللقاح في النصف الأول من 2021.
ويستخدم اللقاح التكنولوجيا التي تستعملها "سانوفي" في إنتاج لقاح الانفلونزا الموسمي وتكنولوجيا خاصة بشركة جلاكسو سميثكلاين.
وتعمل شركات الأدوية والحكومات في مختلف أنحاء العالم لتطوير علاجات لجائحة "كوفيد-19"، التي راح ضحيتها أكثر من 861 ألفًا وعطلت النشاط الاقتصادي.شركة سانوفي الفرنسية فيروس كورونا الجديد
و"جلاكسو" تطلقان تجارب لاختبار لقاح مضاد لـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-03
بدأت شركة سانوفي الفرنسية للأدوية ونظيرتها البريطانية جلاكسو سميثكلاين، اليوم (الخميس)، تجربة سريرية لاختبار لقاح بروتيني لمرض "كوفيد-19" في إطار سعي شركات المستحضرات الطبية لتطوير علاجات للجائحة.
وبينت الشركتان في بيان مشترك نقلته "رويترز"، أنهما بدأتا المرحلة الأولى من اختبار على مرحلتين للقاح الذي تأملان طرحه في جميع أنحاء العالم، وفقاً لـ "رويترز".
وأضافتا أنهما تتوقعان النتائج الأولى للقاح بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2020، وإذا كانت النتائج إيجابية فستخططان لطلب موافقة السلطات المعنية على اللقاح في النصف الأول من 2021.
ويستخدم اللقاح التكنولوجيا التي تستعملها "سانوفي" في إنتاج لقاح الانفلونزا الموسمي وتكنولوجيا خاصة بشركة جلاكسو سميثكلاين.
وتعمل شركات الأدوية والحكومات في مختلف أنحاء العالم لتطوير علاجات لجائحة "كوفيد-19"، التي راح ضحيتها أكثر من 861 ألفًا وعطلت النشاط الاقتصادي.
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
03:27 PM
النتائج بحلول ديسمبر المقبل"سانوفي"
بدأت شركة سانوفي الفرنسية للأدوية ونظيرتها البريطانية جلاكسو سميثكلاين، اليوم (الخميس)، تجربة سريرية لاختبار لقاح بروتيني لمرض "كوفيد-19" في إطار سعي شركات المستحضرات الطبية لتطوير علاجات للجائحة.
وبينت الشركتان في بيان مشترك نقلته "رويترز"، أنهما بدأتا المرحلة الأولى من اختبار على مرحلتين للقاح الذي تأملان طرحه في جميع أنحاء العالم، وفقاً لـ "رويترز".
وأضافتا أنهما تتوقعان النتائج الأولى للقاح بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2020، وإذا كانت النتائج إيجابية فستخططان لطلب موافقة السلطات المعنية على اللقاح في النصف الأول من 2021.
ويستخدم اللقاح التكنولوجيا التي تستعملها "سانوفي" في إنتاج لقاح الانفلونزا الموسمي وتكنولوجيا خاصة بشركة جلاكسو سميثكلاين.
وتعمل شركات الأدوية والحكومات في مختلف أنحاء العالم لتطوير علاجات لجائحة "كوفيد-19"، التي راح ضحيتها أكثر من 861 ألفًا وعطلت النشاط الاقتصادي.
، و"جلاكسو" تطلقان تجارب لاختبار لقاح مضاد لـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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