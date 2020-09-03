محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي حالات الإصابات بالسلطنة ‏86.380 ونسبة التعافي 94% أعلن وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد السعيدي، أن السلطنة سجلت 256 حالة جديدة بفيروس كورونا. وبلغ إجمالي حالات الإصابات بالسلطنة ‏86.380، وبلغ عدد المتعافين 81.828، وشكلت نسبة التعافي 94%. من ناحية أخرى، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 582 حالة من فيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 78.791 حالة؛ مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد شفاء 582 في الكويت.. 256 إصابة جديدة بكورونا في عمان صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-03 أعلن وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد السعيدي، أن السلطنة سجلت 256 حالة جديدة بفيروس كورونا. وبلغ إجمالي حالات الإصابات بالسلطنة ‏86.380، وبلغ عدد المتعافين 81.828، وشكلت نسبة التعافي 94%. من ناحية أخرى، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 582 حالة من فيروس كورونا المستجد. Advertisements وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 78.791 حالة؛ مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. 03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 01:12 PM إجمالي حالات الإصابات بالسلطنة ‏86.380 ونسبة التعافي 94% إجمالي حالات الإصابات بالسلطنة ‏86.380 ونسبة التعافي 94% أعلن وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد السعيدي، أن السلطنة سجلت 256 حالة جديدة بفيروس كورونا. وبلغ إجمالي حالات الإصابات بالسلطنة ‏86.380، وبلغ عدد المتعافين 81.828، وشكلت نسبة التعافي 94%. من ناحية أخرى، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 582 حالة من فيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 78.791 حالة؛ مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. ، شفاء 582 في الكويت.. 256 إصابة جديدة بكورونا في عمان ،

المصدر : الخليج 365

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