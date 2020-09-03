شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​الصحة: 833 إصابة جديدة بكورونا و1454 حالة تعافي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 833 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد كوفيد19، وتسجيل 26 حالات وفيات رحمهم الله، فيما تعافت 1454 حالة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 293,964 حالة ولله الحمد.

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