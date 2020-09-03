شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ضبط 3 آلاف قطعة ملابس عسكرية ممنوعة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في الرياض مساء أمس الأربعاء أكثر من 3 آلاف قطعة ملابس ممنوعة. وتم مصادة المضبوطات واتخذ حيالها الإجراءات اللازمة، واشتملت هذه الضبطيات على أنواط ورتب عسكرية وونقات وشعارات أمنية لقطاعات عسكرية مختلفة. وتأتي هذه الجولات الرقابية بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه اللذان يشددان على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ضبط 3 آلاف قطعة ملابس عسكرية ممنوعة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.