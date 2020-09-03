شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: المملكة تلعب دور محوري في دعم استقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن المملكة تلعب دور كبير ومحوري في دعم الاستقرار والتضامن الخليجي ووحدة الصف العربي والذي يأتي من إيمانها الراسخ في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية و الإسلامية وتحقيق الأمن والاستقرار والتطور للمنطقة لما تمثله من ثقل إقليمي ودولي كبير.

وأشاد "العسومي" في تصريح اليوم، بكلمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، والتي أكد فيها وقوف البحرين بجانب المملكة في السراء والضراء، وذلك تقديرا لدور ومكانة وأهمية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "حفظه الله"، وهو ما يعكس حجم العلاقات الاخوية الوطيدة والثنائية المشتركة بين البلدين.