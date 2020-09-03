الخضيري يحذر من قص المعدة لإنقاص الوزن

2020-09-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من التساهل في اكتساب الوزن واللجوء إلى عملية قص المعدة باعتبارها الحل.

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وقال الخضيري عبر تويتر : هناك نظرية علمية (مصدرها جون هوبكنز) تقول: كل ما تشاء لكن مارس الرياضة، وهناك نظرية أخرى (مصدرها أكسفورد) تقول: قلل الأكل ولا تأكل إلا مقداراً بسيطاً.

وتابع الخضيري ساخرًا : وهناك نظرية ثالثة (لا أدري من أين جاءت) تقول: “كل ما تشاء بلا رياضة ولا حمية وازدد وزناً ثم تعال نقص معدتك أو تعال نعطيك علاجاً كيميائياً لتخفيف الوزن!”.

يذكر أن هناك إقبالاً متزايداً حول العالم لإجراء عملية قص المعدة أو تكميم المعدة بهدف التخلص من السمنة لكنها كأي جراحة لا تخلو من نسبة مخاطرة بشكل أو بآخر.



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