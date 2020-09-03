تسجيل 900 إصابة كورونا جديدة في الكويت

2020-09-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 900 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد في الأربع وعشرين ساعة الماضية.

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إجمالي حالات كورونا في الكويت

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات كورونا المسجلة في البلاد إلى 87378 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 536.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

توزيع الإصابات الجديدة

وذكر السند أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 229 حالة في منطقة حولي الصحية و 201 في الفروانية الصحية و178 في العاصمة الصحية و175 في الأحمدي الصحية و117 في الجهراء الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 93 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8051 حالة.

ولفت إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها في الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 5441 مسحة ليبلغ إجمالي الفحوصات 631482 فحصاً.

حالات التعافي الإجمالية

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 582 إصابة في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 78791.



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