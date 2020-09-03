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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء توزيع أرغفة الخبز على الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظة عكار شمال لبنان.
ووزع المركز اليوم ستة آلاف ربطة خبز، استفاد منها 15,000 شخص بمعدل ربطتين لكل أسرة، وذلك ضمن مشروع مخبز الأمل الخيري.
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 03:14 PM
في إطار جهود المركز لتقديم أشكال العون للشعوب المحتاجة"إغاثي الملك سلمان" توزيع 6 آلاف ربطة خبز يوميًا شمال لبنان
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء توزيع أرغفة الخبز على الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظة عكار شمال لبنان.
ووزع المركز اليوم ستة آلاف ربطة خبز، استفاد منها 15,000 شخص بمعدل ربطتين لكل أسرة، وذلك ضمن مشروع مخبز الأمل الخيري.
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.
، "إغاثي الملك سلمان" توزيع 6 آلاف ربطة خبز يوميًا شمال لبنان ،
المصدر : الخليج 365
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