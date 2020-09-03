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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وشبه انعدام في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب.
وذكرت "الأرصاد" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.حالة الطقس الأرصاد جازان
تنبيه متقدم.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-03
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وشبه انعدام في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب.
وذكرت "الأرصاد" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
02:49 PM
الأرصاد: تشمل عددًا من المحافظات وتستمر لـ 8 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وشبه انعدام في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب.
وذكرت "الأرصاد" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
، تنبيه متقدم.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان ،
المصدر : الخليج 365
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