

المدينة المنورة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

بحث معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي آلية تسليم مشاريع وزارة الإسكان بجميع المواقع بالمنطقة ومحافظاتها وتسليم الحدائق والمواقع الاستثمارية.

وناقش معاليه خلال لقائه اليوم مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة أحمد زيدان وفريق وكالة الأراضي والشؤون الفنية بفرع الوزارة آلية تسريع الأعمال القائمة التي تخصّ الوكالة بالمنطقة كما استعرضا المواقع التي تحتاج إلى سرعة التخصيص أو الإلغاء فيما يخص أراضي الإسكان والإسكان التنموي.

ونوه زيدان بجهود أمانة منطقة المدينة المنورة وفريق العمل بالبلديات التابعة للمنطقة ومحافظاتها خلال فترة الجائحة وخلال العمل عن بعد فيما يسهل خدمة أهالي المنطقة وتسهيل وتحقيق إنجازات المشاريع.

// انتهى //

14:44ت م

0126





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تبحث مع "الإسكان" آلية تسريع استلام وتخصيص المشروعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.