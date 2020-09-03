السعودية اليوم / مدير تعليم المدينة المنورة يلتقي القيادات المدرسية عن بعد



المدينة المنورة 15محرم 1442هـ الموافق 03 سبتمبر 2020م واس

رأس مدير عام تعليم المدينة المنورة ناصر العبدالكريم اليوم ,لقاء القيادات المدرسية للبنين والبنات وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

واستعرض اللقاء عمليات الدعم والمساندة التي تقدمها المدارس للطلاب والطالبات وأولياء الأمور ، المتعلقة بسير العملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية, ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية.

// انتهى //

14:40ت م

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