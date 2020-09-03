السعودية اليوم / هطول أمطار على منطقة جازان



جيزان 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

هطلت الليلة الماضية أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان شملت محافظات صامطة وأحد المسارحة والعارضة وصبيا وفيفاء والداير بني مالك وهروب والرّيث وبيش ، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله أمطار رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

14:37ت م

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