

الدمام 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بإدارة صحة البيئة خلال الأسبوع الماضي 601 جولة رقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمسالخ ، وفتشت 3008 محلات بالمنطقة، بمشاركة 64 مراقبا صحيا، و40 مراقبا للأسواق، و36 طبيباً بيطرياً، و11 مساعداً للأطباء البيطريين، ويأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية التفتيشية الميدانية المستمرة التي تنفذها الأمانة بالمنطقة.

وهدفت الجولات إلى التأكد من المنتجات المباعة في المحلات والتأكد من التعقيم بشكل مستمر، والتأكد من تطبيق مندوبي التوصيل لطريقة حفظ المنتج المرسل إلى المنازل بشكل آمن وسليم، وتطبيق الإجراءات الوقائية، إضافة إلى التأكد من الشاحنات التي تقوم بنقل المنتجات والمواد الغذائية، ومصادرة المنتجات غير السليمة، مع فرض الغرامات على المحلات لعدم تطبيق إجراءات التعقيم على الشاحنات لنقل المنتجات في بيئة آمنة.

ونتج عن الجولات ضبط 262 مخالفة، وإغلاق 30 محلاً، وإتلاف 1396 كيلو جراماً مواد صلبة، و62 لتراً مواد سائلة، بينما تم خلال الفترة المذكورة إصدار 56 رخصة مهنية جديدة، وقيد 92 رخصة منتهية، وإلغاء 27 رخصة مهنية، فيما تم إصدار 472 شهادة صحية جديدة، ورصد 223 شهادة صحية منتهية.

من جانب آخر حرصت الأمانة على فحص الحيوانات المباعة والتدقيق عليها للتأكد من سلامة اللحوم وإتلاف غير الصالحة للاستخدام، مع تطبيق الغرامات على من لم يلتزم بالإجراءات البلدية المعتمدة، وقد بلغ عدد المذبوحات من فئة الضأن 3033 ضأنا، و504 من الماعز، و589 بقرة، و231 من الإبل، وتم إعدام 269 عضواً جزئياً من المذبوحات، وإعدام 9 منها كليا.

// انتهى //

14:34ت م

0118





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 583 جولة رقابية خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.