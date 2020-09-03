السعودية اليوم / رئيس جامعة حفر الباطن يبحث سير العملية التعليمية الإلكترونية بالجامعة



حفر الباطن 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

رأس معالي رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني أمس، الاجتماع الأول للجنة العمداء الاستشارية، لبحث سير العملية التعليمية الإلكترونية والحضورية للأسبوع الأول من العام الجامعي الجديد.

وأكد معاليه ضرورة المتابعة المستمرة في سبيل تحقيق الأهداف الأكاديمية والتعليمية والبحثية، داعيًا عمداء الكليات والعمادات المساندة وجميع منسوبي الجامعة إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بالعملية التعليمية لما يخدم الطلبة.

وبين أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود في سبيل ضمان استمرارية العملية التعليمية بجودة عبر الوسائط التعليمية الإلكترونية مع العناية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعممة من الجهات المعنية.

وفي ختام الاجتماع تم استعراض تقرير هيئة كفاءة الإنفاق وعدد من مواضيع مجلس الجامعة المقدمة من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وتم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

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14:33ت م

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