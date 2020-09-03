السعودية اليوم / سمو أمير نجران يشهد توقيع مذكرة تفاهم لغرس ٣٠٠ ألف شتلة في مشاريع الإسكان



نجران 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

شهد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم , توقيع مذكرة تفاهم بين فرعي وزارة الإسكان والبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بهدف تعزيز التعاون والتكامل لدعم التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة، وغرس ٣٠٠ ألف شتلة في مشاريع الإسكان.

ووقع المذكرة من طرف فرع وزارة الإسكان مدير عام فرع الوزارة، المهندس مانع بن محمد الصقور، ومن طرف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، مدير عام الفرع المهندس منصور بن محمد الشمراني.

وأكد سموه أمير المنطقة أهمية هذه المذكرة في تنسيق الجهود وتفعيل إسهامات الجهتين لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، من خلال برنامج جودة الحياة، وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ بما يتصل بحماية البيئة، ودعم التشجير، والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي، لأهميته في الحفاظ على البيئة ودعم الحياة الفطرية، وتقليل التلوث ورفع جودة الهواء، وتجميل المدن وزيادة الرقعة الخضراء ودعم الاستجمام.

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14:30ت م

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