السعودية اليوم / رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض يدعو جميع الدول للانضمام لمسعى عالمي للحصول على لقاح كورونا



أديس أبابا 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

دعا رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جون نكنغاسونغ اليوم، جميع دول العالم إلى المشاركة في مسعى عالمي لشراء وتوزيع لقاحات لفيروس

وقال نكنغاسونغ في مؤتمر صحفي عقده في مقر المركز الذي يتخذ من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقرا له، "لن تكون أي دولة بمأمن إذا كانت لا تزال هناك حالات إصابة بفيروس كورونا في دولة أخرى، ولذلك وجب التفكير في خطة جماعية من اجل التوزيع العادل للقاحات".

// انتهى //

14:23ت م

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أديس أبابا 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسدعا رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جون نكنغاسونغ اليوم، جميع دول العالم إلى المشاركة في مسعى عالمي لشراء وتوزيع لقاحات لفيروس كورونا المستجد .وقال نكنغاسونغ في مؤتمر صحفي عقده في مقر المركز الذي يتخذ من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقرا له، "لن تكون أي دولة بمأمن إذا كانت لا تزال هناك حالات إصابة بفيروس كورونا في دولة أخرى، ولذلك وجب التفكير في خطة جماعية من اجل التوزيع العادل للقاحات".// انتهى //14:23ت م0110

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