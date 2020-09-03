السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيب تاون 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

سجلت جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2336 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 631.000 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14389 حالة وفاة.

// انتهى //

14:21ت م

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كيب تاون 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2336 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و126 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 631.000 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14389 حالة وفاة.// انتهى //14:21ت م0109

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