السعودية اليوم / رئيس جامعة القصيم يزور عمادة القبول والتسجيل بالجامعة



بريدة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

زار معالي رئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، اليوم ، مقر عمادة القبول والتسجيل بالمقر الرئيس بالمدينة الجامعية , واطلع على آلية قبول الطلاب والطالبات للسنة الجامعية الحالية .

والتقى معاليه خلال الزيارة منسوبي العمادة من الموظفين ورؤساء الأقسام، حيث عبر عن تقديره لجهود الجميع التي نجحت في إنجاز كافة مراحل فترة القبول والتسجيل، والتي تمت بكل يسر وسهولة، بعد أن تقدم للجامعة أكثر من 30 ألف طلب، وتم قبول قرابة 14 ألف طلب بعد انتهاء عملية الفرز والتدقيق، مؤكدًا أن جميع منسوبي الجامعة يحرصون على أن يكونوا فريقًا واحدًا، مشيرًا إلى أن هذا النجاح الذي تحقق هو ثمرة جهد جميع منسوبي الجامعة، معبرًا عن تطلعه للمزيد من النجاحات في المراحل المقبلة، حيث يعرف الجميع أن حجم العمل الذي يقوم به منسوبو العمادة كبير جدا وليس سهلاً .

حضر الزيارة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب، وعميد القبول والتسجيل الدكتور فهد الأحمد، ووكلاء العمادة.

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14:20ت م

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