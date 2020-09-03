السعودية اليوم / تعليم حائل ينظم لقاءً إلكترونياً بعنوان "يداً بيد للارتقاء بتعليم أطفالنا"



حائل 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

نظمت إدارة تعليم حائل ممثلة بإدارة رياض الأطفال أمس لقاءً إلكترونياً عبر الاتصال المرئي، بعنوان "يداً بيد للارتقاء بتعليم أطفالنا"، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية فوزية الجنيدي.

وبينت الجنيدي أن الوزارة أطلقت أدلة إرشادية للعمل بها وتطبيق الروضة الافتراضية التي تتناسب مع هذه الظروف الراهنة التي تؤكد متابعة العمل وتسهيل العملية التعليمية، مشيدة بدور قائدات رياض الأطفال بالعمل على المبادرات والمشاريع التي تقرها وزارة التعليم لإنجاحها وتكثيف الجهود المرجوة.

من جانبها قدمت مديرة إدارة رياض الأطفال بدرية العازمي شرحاً لدليل العودة في رياض الأطفال وآلية التعليم فيها للفترة الحالية وأداور قائدة الروضة والمعلمة والطفل وولي الأمر في هذه المرحلة، كما قدمت عرضاً عن تطبيق الروضة الافتراضية وأداور الجهات ذات العلاقة.

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13:50ت م

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