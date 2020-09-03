شكرا لقرائتكم خبر عن "الحامد" لشباب الإعلاميين: اصطفوا لمواجهة الإعلام المغرض والان نبدء بالتفاصيل

- المملكة تلتزم إلتزاماً كاملا بسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

- بلادنا داعمة لقرارات الشرعية والسلام العادل ونبذ الإرهاب وتكريس قيم التسامح

- ضرورة مواجهة الشائعات بالإيمان بالله أولا واليقين بقرارات وإجراءات الدولة

- الجيل الجديد يمتلك أدوات متعددة يستطيع من خلالها التصدي للإعلام المعادي

- علينا امتلاك الأدوات الإعلامية الجديدة والتسلح بالعلم والفكر واللغة

- الإعلام يمثل خط الدفاع الأول وفي بعض الدول يعتبر الخط "المدمر" الأول

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أكد مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ، الخبير في مناطق الحروب والصراعات والباحث الاستراتيجي فهيم حامد الحامد على أن المملكة تلتزم إلتزاماً كاملا بسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، وإرساء الأمن والسلام والحفاظ على دول الجوار، وتكريس قيم والتسامح والوسطية والاعتدال والحب والإخاء، مشيراً إلى أن هذه المنطلقات هي التي يجب أن يستند عليها المجتمع الدولي لإنهاء الحروب والصراعات، مطالبا الجيل الاعلامي الجديد بالدفاع عن مبادئ المملكة الداعمة لقرارات الشرعية واحلال السلام العادل والشامل ونبذ الارهاب وتكريس قيم التسامح.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه بيت شباب الأحساء الاعلامي التابع لهيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء، (عن بعد)، مساء أمس الأربعاء ، بعنوان: "دور الإعلام أثناء الأزمات والحروب"، وبإدارة عضوات البيت لما بنت مبارك الدوسري، ويقين بنت حسين الشهاب ، وتقنية عهد بنت سعد القحطاني.

وأشارالحامد، خلال اللقاء، إلى أن مناطق الصراع، هي مخرجات لسلسلة من الأحداث والحروب، وعقود من الإشكاليات والازمات ، التي أوصلتها لذلك، وبالتالي فان تلك المناطق اصبحت ملتهبة وايجاد حلول لها يتطلب كثير من الوقت والجهد السياسي الاستراتيجي ، مستشهداً بالصراع العربي الإسرائيلي الذي استغرق عقودا من الزمن بلا حلول مبيناً أن الصراع ليس أزمة بل نتيجة تراكمات وارث ومناوشات سياسية عتيدة وحروب ضارية.

وأكد والباحث الاستراتيجي على ضرورة مواجهة الشائعات، بالإيمان بالله أولا ، واليقين بقرارات وإجراءات الدولة التي تتخذها لمصلحة المواطن ، وعدم الارتهان بالأخبار الزائفة، والاعتماد على الخبر الرسمي ، واستقاء الأخبار من مصادرها وعدم الترويج لاي اخبار زائفة او مشكوك في مصداقيتها.

وأضاف أن الجيل الإعلامي الجديد ، يمتلك أدوات متعددة جديدة خصوصا بعد الثورة في الاعلام الجديد ؛ و يستطيع من خلالها التصدي للاعلام المعادي وايصال رسالة المملكة المبنية على التسامح والسلام مطالبا الجيل الاعلامي بالتصميم والإرادة، والشعور بالمسؤولية، وتحملها كاملا كون المملكة تواجه اعلاما معاديا يحاول جهده تزييف الحقائق الى جانب ضررورة الاطلاع وقراءة ما يكتب في الاعلام العالمي عن المملكة لكي يستطيع فهم طبيعة فكر وثقافة الطرف الاخر لكي يستطيع مواجهته فضلا عن ضرورةً اتقان اللغات خصوصا اللغة الانجليزية كونها اللغة العالمية للتعامل مع القوى المعادية أو الغربية وفهم ثقافة الآخر، وفهم الاستراتيجية الاعلامية للقوى المعادية لكي يستطيع مواجهته و أن يكون لدينا الأدوات الإعلامية الجديدة، والتسلح بالعلم والفكر واللغة والدراية والقراءة للتقدم إلى الأمام لمواجهة المنصات المعادية، وكذلك الخروج الميداني وليس الاكتفاء بالعمل الاعلامي المكتبي والاكثار من القراءة في نفس مجال التخصص ، والانتقال من الإطار التقليدي إلى الإطار التقني الحديث والاستفادة من تجارب الرعيل الاول من الاعلامين في المملكة.

وقال الحامد أن الإعلام يمثل الخط الأول في الدفاع، وفي بعض الدول يعتبر الخط المدمر الأول، من خلال تقديم معلومات خاطئة، موضحاً أن الإعلام السعودي إعلام مسؤول يدافع عن الحق ويبرز الجهود بهدف إحلال الأمن والسلام في المنطقة والعالم، مشير إلى أن الحروب الرابعة والخامسة يطلق عليها الحروب الرمادية، وهي اختراق صفوف أو جانب في المؤسسات الأمنية، وإحداث الأزمات والانقلابات، وتقتل بعضها البعض من الداخل، موضحاً أن وسائل التعامل مع الإعلام المعادي، يجب ان تتركز عبر استخدام الرسائل الإعلامية المبنية على الحقيقة واستقدام القوى الناعمة لإيصال الرسائل إلى كافة.