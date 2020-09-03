شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية : 500 سرير رعاية جديد لمواجهة " كورونا 2" والان نبدء بالتفاصيل
وقالت السلطات الطبية إن أقل من عشرة أسرة في وحدات الرعاية المركزة كانت متاحة في نطاق سول الكبرى، المدينة التي يقطنها 26 مليون نسمة، حتى يوم الثلاثاء. ولا يذكر المسؤولون البيانات اليومية التي قد تتباين بدرجة كبيرة.
وقالت وزارة الصحة إنها ستنفق مئة مليار وون (84 مليون دولار) على شراء 500 سرير لمرضى الحالات الحرجة على مستوى البلاد بحلول منتصف العام المقبل وتأمل في شراء 110 أسرة على الأقل بحلول نهاية هذا الشهر.
وتراجع معدل الإصابات اليومي عن 200 حالة لأول مرة منذ أكثر من أسبوعين اليوم الخميس لكن ظلت الحالات الخطيرة تزيد. وسجلت البلاد 20644 حالة إصابة بكوفيد-19 المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد و329 حالة وفاة.
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