6 لحظات تاريخية لـ المرأة السعودية في الأشهر الماضية

2020-09-03

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

في السنوات القليلة الماضية تغيرت الأمور بشكل كبير بالنسبة لـ المرأة السعودية وذلك عندما يتعلق الأمر بحقوقهن وتمكينهن، وهو ما يشكل جزءًا من العديد من التغييرات تحت جناح خطة رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ا.

ورصدت مجلة Emirates Woman بعض هذه التغييرات حيث قالت إنه وفقًا لخطط الرؤية، أعلنت وزارة العدل في مارس 2018، أنه يمكن للنساء المطلقات من الاحتفاظ بحضانة أطفالهن، وفي يونيو من نفس العام تمكنت المرأة السعودية من الحصول على رخص القيادة.

وأصبح بإمكان النساء الآن أيضًا حضور الأحداث الرياضية في الملاعب في ثلاث مدن، واعتبارًا من أغسطس 2019، سُمح الآن للنساء فوق 21 عامًا بالسفر بشكل مستقل.

لحظات تاريخية لـ المرأة السعودية في الشهور الماضية:

وتابعت: في الأشهر القليلة الماضية وحدها، كانت هناك العديد من اللحظات والتعيينات البارزة في صناعة التاريخ في المملكة التي مهدت الطريق لـ المرأة السعودية.

واستطرد التقرير: إليكم 6 لحظات صنعت التاريخ للنساء السعوديات في الشهور الأخيرة:

1- تعيين الأميرة ريما في اللجنة الأولمبية الدولية:

تم انتخاب صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود رسميًا عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية، وباتت أول سفيرة سعودية يتم تعيينها كعضو في اللجنة.

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2- حكم قضائي رائد:

ومنح حكم قضائي صدر في المملكة في يوليو الماضي المرأة السعودية البالغة العاقلة حق الاستقلال بالسكن وحدها، وألا يُعدّ ذلك تغيبًا يعرضها للعقوبة، وهو قرار وُصف بالتاريخي.

وفي ذلك أشاد المحامي عبدالرحمن اللاحم بالقرار قائلًا إنه يحسن بشكل كبير المساواة بين الجنسين في السعودية.

3- تعيين أول ملحق ثقافي نسائي:

في الشهر الماضي، تم تعيين 3 ملحقات ثقافيات، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث تم تعيين فهدة بنت عبدالعزيز آل الشيخ ملحقًا ثقافيًا في إيرلندا، ود. أمل بنت جميل فطاني كملحق ثقافي في المملكة المتحدة، ود. يسرى بنت حسين الجزائري كملحق ثقافي بالإنابة بالمغرب.

4- منصب أمين مجلس منطقة تبوك:

عُينت الشهر الماضي د. خلود محمد الخميس في منصب أمين مجلس منطقة تبوك، مما جعلها أول امرأة تتولى هذا المنصب في جميع أنحاء المملكة.

5- تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية عليا برئاسة الحرمين الشريفين:

في منتصف أغسطس، عينت الرئاسة العامة السعودية للشؤون 10 سيدات في مناصب عليا في الحرمين الشريفين، وبحسب بيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية فإن التعيينات الأخيرة هي تمكين المرأة السعودية لتولي مناصب قيادية وهو موضوع مهم سينعكس على التنمية والاقتصاد.

وهدفت التعيينات الجديدة إلى دعم مسيرة الإبداع والتميز بما يحقق التطلعات الكريمة للقيادة الرشيدة.

6- تعيين أول مديرة عامة للشؤون الثقافية في وزارة الخارجية:

في أواخر أغسطس، كان هناك إعلان تاريخي آخر من وزارة الخارجية السعودية وهو تكليف أحلام بنت عبدالرحمن ينكصار مديرًا عامًا للإدارة العامة للشؤون الثقافية، لتكون بذلك أول شخصية نسائية تشغل مثل هذا المنصب الرفيع في المملكة.



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