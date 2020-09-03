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وزير المالية: لدينا جدول أعمال قوي لرئاسة قمة الـ20
أكد وضع خطط لتنويع مصادر الدخل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة لديها جدول أعمال قوي جداً لرئاسة قمة العشرين العام الجاري مشيرًا إلى أن عام 2020 من أكثر الأعوام تحدياً منذ سنوات.
وأشار في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر يورومني السعودية إلى أن المملكة لديها قدر كبير للتعامل مع الأزمة التي أفرزتها جائحة كورونا العالمية .
وأوضح أن الدعم الحكومي ساعد بشكل كبير في احتواء الأزمة لافتًا النظر إلى أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم الخدمات الصحية للجميع بشكل مجاني.
وقال الجدعان : رأينا فوائد الاستثمار في التقنية هذا العام وتم دعم القطاع الخاص بالسيولة اللازمة وفق برامج محددة.
وأضاف وزير المالية أن المملكة تمثل أكبر اقتصاد في المنطقة، ونركز على إيجاد أنواع أخرى من الإيرادات الحكومية .
وتابع : بدأنا وضع خطط واضحة لتنويع الاقتصاد وتجنب التقلبات.. ورصدنا زيادة في السياحة الداخلية بنسبة 10%.
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