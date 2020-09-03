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شكرا لقرائتكم رئيس جامعة حفرالباطن يبحث سير العملية التعليمية الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رئيس جامعة حفرالباطن يبحث سير العملية التعليمية الإلكترونية
دعا إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء
متابعات الخليج 365 - حفرالباطن
بحث رئيس جامعة حفرالباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، أمس الأربعاء، سير العملية التعليمية الإلكترونية والحضورية للأسبوع الأول من العام الجامعي الجديد 1442هـ، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العمداء الاستشارية.
وأكد القحطاني على ضرورة المتابعة المستمرة في سبيل تحقيق الأهداف الأكاديمية والتعليمية والبحثية، داعيًا عمداء الكليات والعمادات المساندة وجميع منسوبي الجامعة إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بالعملية التعليمية لما يخدم الطلبة. مبينًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود في سبيل ضمان استمرارية العملية التعليمية بجودة عبر الوسائط التعليمية الإلكترونية مع العناية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعممة من الجهات المعنية.
يشار إلى أن الاجتماع استعرض تقرير هيئة كفاءة الأنفاق وعددًا من مواضيع مجلس الجامعة المقدمة من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وتم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.
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