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تغيير لون الأعين خطر يهدد البصر
قد يؤدي لحدوث مضاعفات خطيرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت مدينة الملك سعود الطبية من عمليات تغيير لون القزحية؛ لما لها من خطورة على العين والبصر تتمثل في حدوث الالتهابات التي قد تؤثر على وظيفة القرنية، وارتفاع ضغط العين والماء الأبيض وعدم ثبات النظر.
وأوضح استشاري طب وجراحة العيون بالمدينة ممدوح التميمي أن عمليات تغيير لون القزحية قد يؤدي لحدوث مضاعفات خطيرة بالعين، وبعض هذه المضاعفات يصعب علاجها واسترجاعها؛ مما قد ينتج عنها ضعفًا شديدًا بالنظر.
وأشار التميمي إلى أن قزحية العين هي الجزء الملون الذي يقع خلف القرنية الشفافة وتعطي العين لونها الطبيعي سواءً أكان غامقًا أو فاتحاً؛ ولذلك يجب الحرص والتثبت عند إجراء أي عملية بالعين من عدة نقاط، أبرزها أن يكون الإجراء عند طبيب متخصص، ويكون ضمن الإجراءات المتفق عليها عالميًا، أو عدم الانسياق وراء عمليات التجميل العشوائية، لا سيما عند غير المختصين، لما لها من أثر كبير على صحة العين.
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