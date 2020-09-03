هاري وميغان يعقدان صفقة بـ 100 مليون دولار مع Netflix 

2020-09-03

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

كشفت الممثلة السابقة ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري أنهما وقعا صفقة إنتاج مع خدمة البث الشهيرة نتفليكس Netflix حيث قال المطلعون إن الصفقة بلغت 75 مليون جنيه إسترليني ما يوازي 100 مليون دولار.

وسينتج دوق ودوقة ساسكس، اللذان لم يسبق لهما إنتاج برنامج تلفزيوني، أفلامًا وثائقية وبرامج للأطفال.

وقال مصدر كبير في الصناعة اليوم لصحيفة التايمز إن ميغان، 39 عامًا، ستحصل على السيطرة كاملة من خلال الصفقة، وقد تنوي حتى تجسيد الشخصية التاريخية الأم تيريزا الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1979.

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وقال الزوجان، اللذان استقالا من واجباتهما الملكية في مارس الماضي ويعيشان الآن في الولايات المتحدة، إنهما يريدان أن يكون إنتاجهما مؤثرًا.

وقال جوناثان شاليت، خبير العلاقات العامة، إن هاري وميغان سيجمعان ما بين 37 مليوناً و 75 مليون جنيه إسترليني، متابعة لصحيفة ذا صن: إنها صفقة مذهلة، لم يسبق أن استحوذ أي من استوديوهات هوليوود على فرد من العائلة المالكة البريطانية، ما تفعله نتفليكس هو أمر تاريخي.

وقال تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك ومدير المحتوى في نتفليكس: نحن فخورون للغاية باختيارهم لنا كمنزل إبداعي لهم، ونحن متحمسون لسرد القصص معهم للجمهور البالغ أكثر من 193 مليون مشترك حول العالم.

أنشطة هاري وميغان الفنية:

أسست عائلة ساسكس، التي انتقلت إلى لوس أنجلوس في مارس بعد انفصالها عن العائلة المالكة، شركة إنتاج لم يتم الكشف عن اسمها بعد، ومن غير المتوقع أن يلعب هاري وميغان دور البطولة أمام الكاميرا.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإنه ظهر أن لديهم مشروعاً متعلقاً بفيلم رسوم متحركة يركز على إلهام النساء، وقبل التوقيع مع نتفليكس أجرى هاري وميغان محادثات مع ديزني وآبل وشبكة NBCUniversal.

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