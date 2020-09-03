تركي آل الشيخ: فيديو أم محمد طير النوم من عيني.. هاذي نخوتنا

2020-09-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مع مقطع فيديو متداول لبائعة طعام تدعى أم محمد صور أحدهم ردة فعلها حين يذهب وكأنه جائع ويطلب الغذاء.

وظهرت “أم محمد” في الفيديو وهي بائعة طعام بسيطة لديها عربة صغيرة على ناصية الطريق، وقال مصور المقطع إنه فقير وجائع بينما كان هناك من يصوره خفيةً لتصوير رد فعلها، حيث أظهرت أم محمد كرمها وجودها برغم إمكاناتها البسيطة وأنها تعول أيتام.

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وقدَّمت أم محمد للشاب طعامًا جديدًا بصدر رحب، بالرغم من أن الشاب طلب بواقي الطعام فقط، لكن ردة فعل أم محمد أثارت استحسان المتابعين.

وكتب آل الشيخ: مقطع أم محمد طير النوم من عيني.. هاذي نخوتنا وهذا كرمنا وهاذي عزنا وهاذي كرامتنا، إن شا الله أكلمها الصبح كانا من الحيين.

وأضاف: والله جربت كل متع الحياة، ما وجدت ألذ وأسعد وأريح من عمل الخير.. فرحة الإنسان لا تقدر عندي بثمن، لا تبخلوا علي بقصص فيها خير، والواحد يساهم قد ما يقدر، أنا منكم، تراي كنت أحسب كم في جيبي قبل أدخل ماما نورة وأطلب عصير صغير على الميزانية وقطة.



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