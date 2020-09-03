النصر السعودي يتعاقد مع النجم الأرجنتيني مارتينيز في أغلى صفقة بالدوري

أعلن مسئولو فريق النصر السعودي لكرة القدم اليوم الخميس نجاحهم في إبرام صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوفه خلال الموسم الحالي. حيث ظفروا بخدمات لاعب خط الوسط الأرجنتيني جونزالو “بيتي” مارتينيز.

وأعلن نادي “أتلانتا يونايتد” الأمريكي الموافقة على انتقال لاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز إلى نادي النصر السعودي، وذلك وفقاً لما أعلنه رئيس النادي الأمريكي دارين إيليس في تصريح لموقع النادي الإلكتروني.

ومن النتظر أن يعلن النصر تعاقده مع لاعب خط الوسط بيتي مارتينيز في وقت قريب جدا وبعد الاتفاق على كافة البنود الشخصية في العقد والذي رجحت وسائل إعلامية أمريكية أن قيمة الصفقة قد تتجاوز 18 مليون دولار ليصبح بذلك أغلى لاعب في الدوري السعودي.

وانضم بيتي (27 عاماً) مطلع الموسم الماضي إلى فريق أتلانتا يونايتد الأمريكي قادما من “ريفربليت” الأرجنتيني. وشارك الأرجنتيني بيتي مع أتالانتا في 54 مباراة سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 14 هدفاً آخرين.

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ولعب النجم الأرجنتيني أكثر من 144 مباراة سجل خلالها 29 هدفا وصنع 28 هدفاً خلال مسيرته.

ومن جانبه، أكد دارين إيليس، رئيس نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي، موافقة النادي على عرض نادي النصر السعودي.

ويعد جونزالو “بيتي” مارتينيز أغلى لاعب في الدوري الأمريكي عندما انضم للفريق قادما من ريفر بليت في مطلع موسم 2019 مقابل 14 مليون دولار.