السعودية | صور ساحرة.. جسر معلق يتوسط أقدم مزارع البن بجازان

شكرا لقرائتكم صور ساحرة.. جسر معلق يتوسط أقدم مزارع البن بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - على ضفاف وادي العين في جبل آل نخيف في محافظة الداير بمنطقة جازان – جنوب غرب السعودية - حيث تنتشر مزارع البن الخولاني القديمة، يقع جسر معلق ربط ضفتي الوادي الذي يحتضن بداخله أشجار البن المعمرة، ليضفي منظرًا ساحرًا يسُر كل من يزور الموقع والتمتع بمناظره الخلابة.

وتحدث "يحيى النخيفي" صاحب مزرعة البن، ومنفذ الجسر المعلق، لـ"العربية.نت"، قائلاً إن الجسر يقع على مزارع تحتضن ما يقارب من خمسة آلاف شجرة بُن، زرعت منذ عشرات السنين، وتُسقى بطرق طبيعية عبر مجرى مياه الأمطار والسيول في الوادي.

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وقال: "إن فكرة الجسر المعلق جاءت قبل شهرين، لما تتميز به مزرعة البُن بزراعتها في باطن الوادي، حيث يعطي الجسر المعلق فوق هذه الأشجار إطلالة ساحرة ورؤية بانوراميه علوية، يستطيع من خلالها محبو وعشاق الطبيعة الريفية الساحرة، أن يشاهدوا الطبيعية الخلابة من فوق الجسر، من هنا جاءت فكرة إنشائه بهدف إثراء الموقع، وجعله موقعاً ضمن المواقع التي تتميز بالسياحة الريفية، تماشياً مع رؤية المملكة التي تدعمها الدولة في تنمية السياحة الريفية الجاذبة".

كما بين، أن الجسر بطول 52 متراً، يربط بين ضفتي الوادي، وأن عملية الإنشاء جاءت بعد طرح الفكرة وعرضها على عدد من المستشارين الهندسيين، من أجل أخذ رأيهم في عملية بنائه ومدى الطاقة الاستيعابية في الحمولة التي يتحملها الجسر دون خطورة، لتبدأ عملية تنفيذ الجسر بجهود شخصية مع إخوانه بدون أن يكون هناك عمالة، والتي استمرت قرابة الشهر من العمل المتواصل.

الجدير بالذكر أن محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان تشهد سنوياً إقامة مهرجان البن، وهو أحد المهرجانات السياحية التي تقام بالمنطقة لعرض منتوجات أشجار البن، والتي تزرع في محافظة الداير إضافة إلى المحافظات الجبلية الأخرى بالمنطقة، في مهرجان يحتوي على فعاليات ثقافية وشعبية وترفيهية.