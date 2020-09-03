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بعد قرار مملكة البحرين إلغاء الحجر المنزلي الاحترازي للقادمين إليها من كل المنافذ البحرية والبرية، الذين تظهر نتائجهم المخبرية سلبية، مع توقيع تعهد بإقرار التزامهم بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.
وفيما يخص المسافرين من المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين، يجب الالتزام باتباع الإرشادات الصحية أدناه، بناء على التوجيهات الصادرة من السلطات البحرينية للحفاظ على صحتك عند السفر مع الخطوط السعودية: سوف يسدد السعوديون المسافرون ما قيمته 300 ريال سعودي؛ أي ما يساوي 30 دينارًا بحرينيًّا مقابل فحص كورونا عند الوصول، بالإضافة إلى 300 ريال سعودي مرة أخرى للفحص النهائي في نهاية فترة الحجر الصحي مدتها 10 أيام، كما يجب تحصيل رسوم الفحص مقدمًا من قِبَل الضيوف من خلال تطبيق (BeAware) أو من خلال ماكينات الدفع الذاتي عند الوصول.
المملكة العربية السعودية البحرين
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 01:58 PM
تسدد قبل الدخول600 ريال وفحصان متطلبات السفر إلى البحرين من السعودية
بعد قرار مملكة البحرين إلغاء الحجر المنزلي الاحترازي للقادمين إليها من كل المنافذ البحرية والبرية، الذين تظهر نتائجهم المخبرية سلبية، مع توقيع تعهد بإقرار التزامهم بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.
وفيما يخص المسافرين من المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين، يجب الالتزام باتباع الإرشادات الصحية أدناه، بناء على التوجيهات الصادرة من السلطات البحرينية للحفاظ على صحتك عند السفر مع الخطوط السعودية: سوف يسدد السعوديون المسافرون ما قيمته 300 ريال سعودي؛ أي ما يساوي 30 دينارًا بحرينيًّا مقابل فحص كورونا عند الوصول، بالإضافة إلى 300 ريال سعودي مرة أخرى للفحص النهائي في نهاية فترة الحجر الصحي مدتها 10 أيام، كما يجب تحصيل رسوم الفحص مقدمًا من قِبَل الضيوف من خلال تطبيق (BeAware) أو من خلال ماكينات الدفع الذاتي عند الوصول.
، 600 ريال وفحصان متطلبات السفر إلى البحرين من السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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