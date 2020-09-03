شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: سحب ممطرة على عدة مناطق اليوم "الخميس" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): توقع الدكتور خالد الزعاق رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، بأن طقس اليوم سيحمل سحبا ممطرة على عدة مناطق بالمملكة. توقع الدكتور خالد الزعاق رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، بأن طقس اليوم سيحمل سحبا ممطرة على عدة مناطق بالمملكة. وقال الزعاق بأن تشكيلات سحب مطرية ستتكون بنواح متفرقة من جازان وعسير والباحة والطائف. وتابع رئيس مرصد الزعاق ، توقعاته بطقس اليوم بأن هنالك سحب مبشرة نواحي العيص العلا وجنوب غرب القصيم.

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