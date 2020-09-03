مدينة الملك سعود الطبية تحذر من عمليات تغيير لون قزحية العين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت مدينة الملك سعود الطبية تحذيراً من العمليات التى تستهدف تغيير لون قزحية العين. وجهت مدينة الملك سعود الطبية تحذيراً من العمليات التى تستهدف تغيير لون قزحية العين. وأكدت المدينة أن مثل هذه العمليات تعد خطيرة، وقد تتسبب في حدوث التهابات تضر بالقرنية. وأضافت أن بعض هذه العمليات ينتج عنها مخاطر أخرى مثل ارتفاع ضغط العين والماء الأبيض وعدم ثبات النظر. وشددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند إجراء مثل هذه العمليات، وكذلك الحرص على إجراءها لدى طبيب مختص ووفقا للإجراءات المعروفة عالمياً.

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