"التجارة" تنشر قرار مخالفة مهنية لأحد المحاسبين القانونيين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشرت وزارة التجارة مخالفة مهنية لأحكام نظام المحاسبين القانونيين، موضحة على نص القرار جملة قرار مخالفة مهنية حيث تضمنت المخالفة والعقوبة. نشرت وزارة التجارة مخالفة مهنية لأحكام نظام المحاسبين القانونيين، موضحة على نص القرار جملة قرار مخالفة مهنية حيث تضمنت المخالفة والعقوبة. وشمل القرار الصادر من الوزارة إسم المخالف وجنسيته، ووصف المخالفة، والعقوبة المستحقة عليه والتي تشمل إيقافه عن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لمدة شهر، كما شمل أيضا رقم القرار وتاريخ إصداره.

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