بالصور..إغلاق مستودعين لتقليد شعارات أندية المملكة وعلامات تجارية عالمية بجدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أغلقت وزارة التجارة مستودعين في جدة يستغلهما عمالة مخالفة بتقاليد شعارات الأندية أغلقت وزارة التجارة مستودعين في جدة يستغلهما عمالة مخالفة بتقاليد شعارات الأندية السعودية وعلامات تجارية عالمية . وتمكنت " التجارة " من ضبط أكثر من 50 ألف قطعة مقلدة وآلات طباعة حرارية ، كما تم تسليم العمالة لشرطة جدة واستدعاء مالك المستودعين لإكمال الإجراءات النظامية بحقه . Advertisements

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