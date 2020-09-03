شكرا لمتابعة خبر عن إلزام وكيل سيارات بدفع 4 ملايين ريال لصالح معرض تأجير بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

ألزمت المحكمة التجارية بجدة وكيل شركة سيارات بدفع 4 ملايين ريال لصالح معرض تأجير، كما حملت الوكيل أتعاب الخبرة وقامت بشطب 120 كمبيالة مستحقة للوكالة.

وكانت التفاصيل بأن خلاف نشب بين صاحب المعرض ووكالة السيارات بشأن عقود 300 سيارة بِيعت بـ20 مليون ريال بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، حيث أكد صاحب المعرض أنه التزم بسداد الأقساط الشهرية في موعدها وسدد نحو 14 مليون ريال من إجمالي العقود، وسدد بعضها قبل موعد استحقاقها بحسب عكاظ.

وقام صاحب المعرض الإلتزام بالدفع إلا أن شركة السيارات قابلت ذلك بالإهمال والضرر حسب الدعوى، وأبقت سيارات لديها بغرض الصيانة لفترات تجاوزت السنتين ولم تعوضه عن تلك الفترة، واستمرت في احتساب قيمة الأقساط على السيارات، وبينت الدعوى بان الشركة سحبت السيارة أيضا من أمام مكتب صاحب المعرض وباعتها ونقلت ملكيتها وصدّرتها للخارج، ولم تقم بإسقاط المبلغ من حسابه، بالإضافة إلى تعرض بعض السيارات لحوادث واعتبرتها شركة التأمين هالكة، وأخرى عُمّم عليها بالسرقة، ولم تسقطها الوكالة من الكشوفات رغم أنها حصلت على تعويضات عنها.