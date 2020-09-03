شكرا لمتابعة خبر عن محطات في حياة رجل نشرات الأخبار "سعد العتيبي" بعيداً عن الشاشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الإعلام اليوم الخميس عن لحظات ومحطات هامة في حياة رجل نشرات الأخبار الذي ارتبط بذاكرة ووجدان المواطنين " سعد العتيبي " .

وسلطت " الإعلام " الضوء على أهم عباراته التي ينبغي أن يعيها تماماً كل من يطمح للعمل في القطاع ، حيث قال عبارته الشهيرة : لا يمكن أن تكون مذيع نشرة أخبار ، إذا لم تحب الإعلام وتعطيه كل ما تملك وتتمتع بموهبة وجدية في تعاطيك له .

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وولد "العتيبي" في الرياض عام 1956 م ، وحصل على بكالوريوس إعلام من جامعة الملك سعود عام 1979 م ، وعمل مذيعاً متعاوناً في إذاعة الرياض عام 1983 م ، وحصل على ماجيستير الإعلام عام 1985 م .

كما تلقى " العتيبي " عدة دورات تدريبية في دمشق والقاهرة والجزائر ، وعمل بعدة محطات إعلامية .