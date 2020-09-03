رئيس جامعة تبوك يدشن قاعدة الإنتاج العلمي بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

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الرياض - علي القحطاني - محمود البلوي (صدى):

دشن معالي رئيس جامعة تبوك أ.د عبد الله بن مفرح الذيابي - أمس - قاعدة الإنتاج العلمي بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وذلك بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة

وبدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم

ثم ألقى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ضيف الله بن غضيان حمرون كلمة بين فيها أهمية إنشاء قاعدة الإنتاج العلمي بالجامعة وأنها إنجازا علميا يُضاف لإنجازات الجامعة المتميزة ، واكد انها تهدف إلى حصر جميع الإنتاج البحثي والعلمي للباحثين من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلبة دراسات عليا، إضافة للإنتاج الصادر من المراكز والكراسي والوحدات البحثية بالجامعة ، وأنها تتميز بشمولها كافة أنواع الإنتاج العلمي من أبحاث علمية ، وكتب ، وبراءات اختراع ، ورسائل علمية ، وجوائز علمية ، واكد ان توثيق البيانات يتم وفق عناصر أساسية تساعد المسئولين بالجامعة من حصرها والرجوع لها ، واستخراج الإحصائيات والتقارير ، والمؤشرات العلمية الدقيقة من حيث الكم والنوع ، وإجراء المقارنات على المستوى المحلي والعالمي سواء للباحث أو القسم أو الكلية أو المركز البحثي أو الكرسي البحثي ، وهذا بدوره يعزز اتخاذ القرارات الرشيدة فيما يتعلق بتطوير البحث العلمي بالجامعة ، وربط ذلك برؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجي ، وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030

وأختتم حديثه بالتاكيد ان الوكالة تقديم الخدمات بشكل ميسر وشفاف وموضوعي ، وأنها عمدت إلى التحول الرقمي في خدماتها ، حيث أصبح موقع الوكالة –ولله الحمد- من أغنى مواقع الوكالات المناظرة بالجامعات الأخرى من حيث وجود الأدلة والنماذج ، وكافة المعلومات التي تيسر على المستفيد معرفة الإجراء ، ومعايير المفاضلة والتعيين وبكل مصداقية

ثم دشن معالي رئيس الجامعة قاعدة الانتاج العلمي بالجامعة وتم تقديم عرض مرئي عن القاعدة للحضور

وقال معالي رئيس الجامعة في كلمة له خلال الحفل : أبارك لكم هذا الإنجاز وسوف تكون هذه المنصة مهمة وفريدة من نوعها على مستوى الجامعات السعودية لما تتمتع به من شمولية في البيانات البحثية والعلمية ، والتي ستسهم في اتخاذ قرارات مدروسة وفقا للكم والنوعية على مستوى الجامعة ، كما انها تمثل مرجعا علميا لمعرفة كافة الموضوعات المبحوثة ، وحجم الانتاج العلمي على مستوى الباحث والقسم العلمي والمراكز والكراسي البحثية ، واكد معاليه على رفع التزام الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا للمبادرة بالاستفادة من القاعدة وتوثيق انتاجهم العلمي ، مما يمكّن من الاستفادة منهم ومن انتاجهم العلمي بطريقة مثلى، وفي الختام شكر معاليه وكالة الجامعة للدراسات العليا على اطلاق هذه القاعدة ، كما شكر الحضور .

هذا وقد اقيم على هامش حفل التدشين محاضرة علمية قدمها المسشار بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي لشئون المراكز والكراسي البحثية الدكتور خالد المطيري حول القاعدة ومميزاتها وكيفية استخدامها من خلال المنصة الرقمية بالجامعة ( عن بعد) واستهدفت جميع اعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.

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