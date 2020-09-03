شوهدت للمرة الأخيرة صباح أمس الأربعاء..
تفاعل المغردون مع هاشتاق «#العنودمفقودهحايل»، الذي تصدر التريند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، داعين الله- عز وجل- العثور عليها وإعادتها لأهلها.
وأفادت معلومات أن المفقودة «العنود»، تبلغ من العمر 24 عامًا، وتعاني من مرض الصرع، وأن آخر مشاهدة لها كانت في الساعة العاشرة من صباح أمس الأربعاء.
وفى وقت لاحق تم العثور على حقيبتها في منطقة صحراوية، ومازالت جهود العثور عليها متواصلة.
ووثقت مقاطع مصورة خروج العديد من المتطوعين بمركباتهم إلى الصحراء للبحث عن الفتاة المفقودة.
وقالت إحدى صديقات المفقودة، المغردة «ع الشمري» على الهاشتاق «يا رب استودعتك صديقتي.. ردها لأهلها سالمة يا رب»، بينما قالت صديقة أخرى «يا رب اربط على قلب صديقتي وأهلها، وتردها لهم سالمة يا رب».
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كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل شخصية حول المفقودة «العنود» بحائل بعد العثور على حقيبتها بالصحراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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