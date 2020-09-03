«التنمية الاجتماعية» تعلن شرطًا لصرف الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شرط صرف الحقيقة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أنا طالب جامعي ووالدي في الضمان الاجتماعي وما عندي جهاز كمبيوتر أحضر محاضراتي في الجوال ويكون يقطع، وعلمت أنكم تعطون كمبيوتر لمن هو في الضمان، صحيح أم خطًأ».

ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء والتابع لوزارة الموارد البشرية قائلًا: «يتم صرف الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بشرط أن يكون العمر ما بين 6 إلى 18عامًا.. يرجى التأكد من الحالة التعليمية للطلاب المشمولين في الضمان بالدخول عبر البوابة الإلكترونية للتنمية الاجتماعية، خدمة إدارة التابعين».

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد رفعت مبلغ دعم برنامج الحقيبة والزي المدرسي الذي تقدمه للطلاب المشمولين بالضمان الاجتماعي من (120) ريالًا إلى (1000) ريال؛ وذلك بشكل استثنائي لهذا العام الدراسي للمساهمة في مساعدة الأسر الضمانية على شراء أجهزة لأبنائهم ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بُعد.

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ويأتي هذا الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف التسهيل على المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأسرهم، والإسهام معهم في استكمال أبنائهم رحلتهم التعليمية.

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