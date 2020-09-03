«التأمينات الاجتماعية» تحذر أصحاب الأعمال من «غرامات مشروطة»

شددت على دفع الاشتراكات في موعدها المحدد..

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أصحاب الأعمال، بسداد الاشتراكات في موعدها المحدد؛ وذلك لتجنب الوقوع في غرامات التأخير. وقال الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية على موقع «تويتر»: «عزيزي صاحب العمل التزامك بسداد الاشتراكات في الوقت المحدد يسهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ويجنبك الوقوع في غرامات التأخير». وأضاف: يمكن سداد الاشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للمؤسسة عن طريق نظام سداد من خلال القنوات الآتية: - أجهزة الصراف الآلي والإيداع لنقدي. - الهاتف المصرفي. Advertisements - الإنترنت المصرفي. - فروع البنوك. اقرأ أيضًا: للقطاع الخاص.. شروط وخطوات «ضم خدمة» إلى التأمينات الاجتماعية تحت شعار انجزها من مكانك.. «التأمينات الاجتماعية» تُعلن 54 خدمة يمكن إتمامها عن بُعد.. تعرف عليها

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