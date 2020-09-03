الراصد الحربي: أمطار صيفية على مناطق عدة خلال ساعات

سحب على القصيم وغرب الرياض وحائل
توقع الراصد الجوي، سامي عبيد عبدالله الحربي، أمطارا صيفية اليوم الخميس، على مناطق عدة، مع وجود للسحب.
وقال الحربي- عبر حسابه بـ«تويتر»، إن فرصة الأمطار ما زالت مستمرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.
وأشار الراصد الحربي إلى وجود للسحب على غرب منطقة الرياض وعلى منطقة القصيم وغرب منطقة حائل، وكذلك طريف والقريات، مضيفا أنها تحمل بعض الأمطار.
وأوضح الحربي أن الأمطار المتوقعة صيفية، أي أنها ستهطل من ظهر اليوم الخميس وحتى ساعات المساء.
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