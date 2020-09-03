«الجوازات السعودية» تجدد التذكير بآلية دخول المولود للمملكة

مع وجود جواز سفر مستقل..
جددت المديرية العامة للجوازات، آلية دخول المواليد الحديثة إلى المملكة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلا: «زوجتي معها تأشيرة زيارة متعددة سارية وهى الآن في مصر ووضعت طفلة عمرها الآن شهر، هل يمكنها دخول المملكة مع والدتها بدون تأشيرة؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلًا: «يلزم مراجعة سفارة المملكة لإصدار تأشيرة دخول للمولود مع وجود جواز سفر مستقل للمولود».
وكانت الجوازات قد ذكرت عبر حسابها بموقع تويتر أنه «في حال كان رب الأسرة داخل المملكة، يمكن تجديد هوية مقيم لأفراد الأسرة وهم خارج المملكة».
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