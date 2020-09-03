السعودية اليوم / التكيّف الجامعي" ورشة تدريبية عن بُعد لطالبات كلية العلوم والآداب بشرورة



نجران 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

نظمت كلية العلوم والآداب بشرورة ممثلة بوحدة الإرشاد النفسي، أمس، ورشة تدريبية عن بُعد بعنوان "التكيّف الجامعي"، وذلك بحضور 72 طالبة مستجدة من جميع التخصصات.

وتضمنت الورشة التدريبية كيفية التعامل مع الحياة الجامعية، شملت عرض عدد من النماذج التي تساعد الطالبة على الانسجام مع الحياة الجامعية وكيفية التغلب على الصعوبات الأكاديمية والنفسية.

// انتهى //

10:47ت م

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