

الدمام 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، غداً بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر "هداية"، دورة علمية في "شرح ثلاثيات البخاري"، وذلك عبر البث المباشر على حساب "هداية" في تويتر بعد صلاة العصر.

وتأتي هذه الدورة التي تبدأ غداً وتستمر يومين، ضمن البرامج والمناشط التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في مختلف محافظات ومراكز المنطقة الشرقية، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

10:41ت م

0040





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "شرح ثلاثيات البخاري" دورة علمية بالمنطقة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.